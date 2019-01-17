الرجاء يدخل مباراة المغرب التطواني بدون 3 من أبرز لاعبيه

شفيق عنوري

يدخل الرجاء الرياضي، مباراته ضد ضيفه المغرب التطواني، برسم الجولة ال14 من البطولة الاحترافية، في ظل غياب لاعبين من أبرز عناصر الكتيبة “الخضراء”.

ويفتقد “النسور الخضر” لخدمات نجمي الفريق، الحارس أنس الزنيتي، والمدافعين، الليبي سند الورفلي، والمغربي بدر بانون.

ويغيب الزنيتي عن اللقاء، بسبب اختيارات المدرب، الذي فضل مبدأ المداورة، عبر إشراك الحارس المتألق الآخر، محمد بوعميرة، فيما يغيب الورفلي بداعي الإصابة، فيما لن يشارك بانون في المباراة بسبب الإيقاف.

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