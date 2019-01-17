انزكان: حجز كميات مهمة من المخدرات في سيارة خفيفة واعتقال المروج

نُشر بتاريخ :  2019-01-17 - 09:11
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

أحمد وزروتي: هبة بريس

تمكنت مصالح منطقة أمن إنزكان، مساء أمس الأربعاء 16 يناير، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والإتجار في المخدرات.

وشارك في هذه العملية الأمنية، حسب مصادر هبة بريس ،عناصر الشرطة القضائية والأمن العمومي مدعومين بفرقة الدراجين وتحت الإشراف المباشر لرئيس المنطقة الأمنية، والتي جرت بحي الجرف، ومكنت من ضبط المعني بالأمر على متن سيارة خفيفة وبحوزته كميات من المخدرات عبارة عما يناهز الكيلوغرام من “الشيرا”، و22 كيلوغراما من القنب الهندي، و7 كيلوغرامات من مسحوق التبغ المهرب.

كما أسفرت عملية التفتيش التي أنجزت داخل مسكنه عن حجز 03 دراجات نارية وعدد كبير من الهواتف النقالة يشتبه في مصدرها، فضلا عن أسلحة بيضاء ومبالغ مالية متحصلة من النشاط الإجرامي للمشتبه فيه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في حوادث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

ضبط موظف شرطة يتسلم رشوة .. المديرية توقف ضابط شرطة ممتاز بتمارة

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، زوال الأربعاء، من توقيف موظف أمن، برتبة ضابط شرطة مم…