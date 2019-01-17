انزكان: حجز كميات مهمة من المخدرات في سيارة خفيفة واعتقال المروج

أحمد وزروتي: هبة بريس

تمكنت مصالح منطقة أمن إنزكان، مساء أمس الأربعاء 16 يناير، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والإتجار في المخدرات.

وشارك في هذه العملية الأمنية، حسب مصادر هبة بريس ،عناصر الشرطة القضائية والأمن العمومي مدعومين بفرقة الدراجين وتحت الإشراف المباشر لرئيس المنطقة الأمنية، والتي جرت بحي الجرف، ومكنت من ضبط المعني بالأمر على متن سيارة خفيفة وبحوزته كميات من المخدرات عبارة عما يناهز الكيلوغرام من “الشيرا”، و22 كيلوغراما من القنب الهندي، و7 كيلوغرامات من مسحوق التبغ المهرب.

كما أسفرت عملية التفتيش التي أنجزت داخل مسكنه عن حجز 03 دراجات نارية وعدد كبير من الهواتف النقالة يشتبه في مصدرها، فضلا عن أسلحة بيضاء ومبالغ مالية متحصلة من النشاط الإجرامي للمشتبه فيه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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