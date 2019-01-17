رغبة الخروبي تصطدم بقرار إدارة الوداد

نُشر بتاريخ :  2019-01-17 - 08:43
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شفيق عنوري

اصطدمت رغبة ياسين الخروبي، حارس مرمى الوداد الرياضي، في مغاردة الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بقرار إدارة النادي.

ورفضت إدارة الفريق “الأحمر”، فكرة التخلي عن الخروبي في الفترة الراهنة، وذلك نظرا لقيمته الكروية.

وتسعى إدارة الوداد، من خلال قرارها هذا، إلى إبقاء الخروبي، من أجل الاستفادة من خدماته في الاستحقاقات المقبلة، وتحسبا لأي إصابة أو إيقاف قد يتعرض له حارس الفريق الأساسي، رضى التكناوتي.

وسبق للخروبي أن عبر عن رغبته في مغادرة الوداد بسبب الخلافات التي نشبت بينه وبين المدير الرياضي نويل توسي، إضافة إلى فقدانه رسميته لحساب التكناوتي.

يشار إلى أن الخروبي يعتبر من أفضل الحراس المغاربة في الوقت الحالي، بالرغم من قلة مشاركاته مع الوداد.

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