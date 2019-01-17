نبيل اشرف يعود بعمل فني جديد وفق مقاييس عالمية

القسم الفني _ هبة بريس

اختار الفنان الشاب نبيل أشرف أن تكون عودته للساحة الغنائية التي ابتعد عنها نسبيا نقطة فارقة في مساره الفني، من خلال إطلالة مختلفة بعمل غنائي جديد نفذه بناء على خطة عمل احترافية وفق مقاييس عالمية من حيث كلماته ولحنه وتوزيعه الموسيقي، دون إغفال إبهار التصوير والإخراج لفيديو كليب أغنيته الجديدة “ديني معاك” التي سيصدرها متم شهر يناير الجاري.

رجوع الفنان نبيل أشرف الجديدة، سيكون عبر أغنية “ديني معاك” التي يراهن عليها معتبرا إياها تجربة مختلفة تماما عن سابق أعماله الغنائية السابقة، والسبب يوضحه بقوله “أغنيتي الجديدة هي باكورة تعب كبير، أراهن عليها لأنها مشروع فني لا يشبه ما قدمته في مساري الفني ولأني انسلخت فيها عن أعمالي السابقة مع اعتزازي بها كلها”.

وقبل التطرق لتفاصيل تهم جديده الفني، فإن نبيل أشرف علل سبب ابتعاده عن الساحة الفنية لحوالي سنتين، بقوله “بحكم تجربتي الفتية في الميدان الفني، فإني لم أكن موفقا في اختيار إدارة الأعمال التي خلقت العديد من المتاعب مع إدارة الإنتاج .. وهو ما اضطرني للتوقف نسبيا في مساري الفني، وجعلني أعيش في دوامة مشاكل كبيرة بسبب تواضع تجربتي الفنية رغم اشتغالي في أعمال فنية أخرى لم تر النور بعد.. ولكن ولله الحمد استفدت كثيرا من هذه التجربة، وعدت بعمل فني جديد وتصور ونفس جديدين وبقوة أكبر، وكلي أمل أن تكون عودتي في المستوى المرجو”.

وعودة لأغنيته الجديدة ومقارنة بينها وبين أعماله الغنائية السابقة، ذكر نبيل أشرف “أنه تعمد توظيف كلمات باللهجة البيضاء لتصل إلى أكبر عدد من المتلقين في العالم العربي، مضيفا أنه اشتغل على إيقاعات وألحان عصرية وعالمية لتعبر الحدود الوطنية حاملا رهان مخاطبة شريحة كبيرة من المتلقين بناء على كلمات راقية وجديدة وألحان عصرية.

حرص نبيل أشرف على اختلاف أغنيته الجديدة، واكبه حرصه على اختلاف شكل إطلالته لتصير أكثر شبابية ومظهره عبر تغيير “اللوك” بناء على تصور يشرحه بقوله: “هذه خطوة واردة ضمن استراتيجية رسمتها في عودتي للساحة الفنية، بتنسيق مع إدارتي الفنية الجديدة لأنه في تصورنا من الضروري أن يحمل هذا الرجوع في طياته التشويق والإثارة بتغيير “اللوك” جذريا على مستوى الماكياج والأزياء وتسريحة الشعر، ليكون جريئا وملفتا بناء على نقاشات مع فريق مكون من خبراء متخصصين في هذا المجال”.

مغامرة ركبها الفنان الشاب نبيل أشرف، وهو مدرك أنها ستجد أنصارها ومعارضين لها .. يقول ” لمسنا بعد طرح صورة العمل الجديد على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، إعجابا ورضا عام من قبل العديد من روادها مع وجود منتقدين طبعا على اعتبار أن إرضاء الناس جميعا غاية لا تدرك”.

وسعيا من نبيل أشرف إلى تميز أغنيته الجديدة، فإنه اشتغل فيها مع أهم الأسماء الفنية المغربية، سواء على مستوى الكتابة أو التلحين أن التوزيع الموسيقي أو التصوير والإخراج.. عن ذلك يقول ” كتبت ولحنت كلمات الأغنية العربية، فيما كتب كلماتها الإنجليزية بلال الشاف الذي سبق له الاشتغال مع نجوم عالميين أمثال ريدوان وشاكيرا و بيتبول .. أما التوزيع الموسيقي، فهو من تنفيذ الفنان المتميز رشيد محمد علي، فيما أخرج فيديو كليب الأغنية المخرج المبدع حسن الكرفتي تحت إشراف عام لمدير أعمالي ياسين الحضري”

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