فــاس : الامن يداهم مقاهي لاستئصال نشاط الشيشة و المخدرات

نُشر بتاريخ :  2019-01-17 - 00:07
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محياوي ع الكريم ـ هبة بريس

 توصلت مصالح الشرطة لمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ و بنسودة خلال الأسبوع المنصرم بشكايات عبارة عن عرائض تفيد بأن مسيري مقاهي بأحياء السعادة و النرجس و الوفاق، حولوا النشاط العادي لهته المقاهي إلى فظاءات شبه مظلمة تستقبل نوعية خاصة من الزبائن من الجنسين و تصدر منها موسيقى صاخبة عبر مكبرات الصوت، مما يقلق الساكنة المجاورة المتضررة.   
        
عملية المداهمة مكنت العناصر الأمنية من  حجز 48  نرجيلة، أجهزة  و معدات إليكترونية موسيقية و مكبرات الصوت، مصدر الإزعاج للساكنة، بالإضافة إلى التحقيق و البحث مع أكثر من 50 شخص وجدوا بداخل المقاهي التي تمت مداهمتها و إلقاء القبض على مسير و 12 شخص من بينهم 04 فتيات من أجل استهلاك المخدرات. 
 وقد أحيل المشتبه فيهم أمام أنظار النيابة العامة التي جرى البحث تحت إشرافها.
 
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