الدكالي يعين “مديرة جديدة” لمستشفى الحسن الثاني بخريبكة

هبة بريس ـ خريبكة

عين أنس الدكالي، وزير الصحة في حكومة سعد الدين العثماني ـ اخيرا ـ مديرة على راس المستشفى الاقليمي الحسن الثاني بخريبكة.

وجاء تعيين المديرة الجديدة بعد فراغ دام سنوات الأمر الذي خلخل السير العادي لهذا المرفق الذي ينتظر ان يعرف نقلة نوعية خصوصا بعد تعيين مدير جهوي تلاه تنصيب مديرة عملت كجراحة بذات المرفق.

ومن المتوقع ان تضع المسؤولة الجديدة ـكوثر فلاح ـ يدها على بيت الداء ، على اعتبار ان الاخيرة عملت بذات المستشفى وتعرف جيدا مصدر الفجوة التي تشكل عائقا امام تطور المستشفى .

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