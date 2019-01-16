ماي تنجو من “سحب الثقة”

هبة بريس ـ وكالات

صوت البرلمان البريطاني بالرفض على مقترح سحب الثقة من حكومة تيريزا ماي بعد يوم من رفض خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

و نجت رئيسة الوزراء البريطانية من اقتراع لسحب الثقة من حكومتها بعد رفض 325 نائبا لمذكرة سحب الثقة التي قدمتها المعارضة، بعد يوم واحد من رفض البرلمان لخطة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وحصلت ماي على أغلبية ضئيلة للغاية، حيث صوت325 نائبا ضد سحب الثقة من حكومتها مقابل 306 نواب أيدوا سحب الثقة.

وقالت ماي في كلمة مقتضبة بعد إعلان النتيجة: “إنها ستقدم يوم الاثنين اقتراحا جديدا لاتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي”.

ودعت ماي قادة الأحزاب لمحادثات حول “بريكست” على الفور.