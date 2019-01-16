وزير الصحة يعفي مندوبة الصحة بإقليم مولاي يعقوب

ع محياوي - هبة بريس

أصدر وزير الصحة أنس الدكالي قرار يقضي بإعفاء مندوبة وزارة الصحة بإقليم مولاي يعقوب من مهامها، وجاء ذلك تزامنا مع إنهاء مهام ما مجموعه 44 مندوب على نطاق المملكة.

وقالت مصادرنا ، أن الإعفاء جاء نتيجة للاختلالات التي تعرفها المندوبية وعدم قدرة المعفى على تدبير شؤون المندوبية ، وهو ماكان محور تقارير رفعتها لجان عن الوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أن مندوبية الصحة بإقليم مولاي يعقوب تعرفا خصاصا في الموارد البشرية، بالإضافة إلى غيابات غير مبررة للموظفين الذين تحول بعضهم إلى أشباح.

و كان إقليم مولاي يعقوب يراهن على تشييد مستشفى إقليمي بجماعة سبع أرواضي، بعد ان أبدى عامل الإقليم ورئيس المجلس الاقليمي ” جواد دواحي” حماسا كبيرا للتعاون من أجل خلق نواة إستشفائية بالإقليم مع توفير أرض صالحة لتشييد مستشفى اقليمي، الا ان مندوبة الصحة كانت في اجتماعها السابق مع مسؤولي عمالة إقليم مولاي يعقوب و المنتخبين، في اطار الحصيلة العامة حسب البرامج لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد عجزت عن اقناع عامل الإقليم عن سرتملص الوزارة أو جهوية فاس للصحة من المشروع .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0