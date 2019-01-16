تجربة المغرب في مجال استقلال النيابة العامة محور مباحثات مغربية فلسطينية بالرباط

هبة بريس ـ الرباط

أجرى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى لدولة فلسطين، السيد عماد سليم سعد، تمحورت حول التجربة المغربية في مجال استقلال النيابة العامة.

وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن محمد عبد النباوي قدم، خلال هذا اللقاء، لمحة عن أهم المحطات البارزة التي عرفها مسلسل اصلاح منظومة العدالة بالمغرب من خلال تفعيل مقتضيات دستور 2011 المتعلقة باستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك بتأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

وأ ضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء شكل مناسبة لاطلاع الجانب الفلسطيني على التجربة المغربية في مجال استقلال النيابة العامة.

كما اطلع المسؤول القضائي الفلسطيني على مهام رئاسة النيابة العامة في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد ودورها في حماية المرأة والطفل عن طريق تأسيس خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف المحدثة على مستوى المحاكم.

من جهته، أشاد المسؤول الفلسطيني بالتجربة المغربية في ميدان استقلال السلطة القضائية بالمغرب، معربا عن رغبته العميقة في تعزيز العلاقات بين المملكة المغربية ودولة فلسطين في مجال القضاء.

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