مول 17 مليار : “صفقاتي شفافة كثر من زيف حياتي و فلاحتي كتعطيني حتى لمليار سنويا”

هبة بريس – رضى لكبير

قال زين العابدين الحواص، البرلماني السابق لحد السوالم والمعروف إعلاميا ب ”مول 17 مليار“ بأن جميع الصفقات العمومية التي وقع عليها أثناء رئاسته لبلدية حد السوالم أشبه ب”زيف حياتي“، إضافة إلى أن فلاحته لوحدها تنعم عليه من 700 مليون إلى مليار سنويا.

وجاء جواب زين العابدين الحواص، بعدما حاصره ممثل النيابة العامة حكيم الوردي خلال جلسة اليوم الأربعاء بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، حول مجموعة من الصفقات المشبوهة أبرزها منحه تسليمات مؤقتة لتجزئة سكنية دون اكتمال بنايتها وفقدانها لمجموعة من المرافق المهمة والواردة ضمن دفتر التحملات.

وقال زين العابدين الحواص، جوابا على سؤال حكيم الوردي، حول منحه تسليم مؤقت لتهيئة سكنية يملك فوق ترابها بقع أرضية، بأنه لا يعرف حتى أسم الشركة التي تملك المشروع وأنه يمضي على ”داكشي لي كيشوفوا مقاد“، على حد تعبيره، مضيفا بالقول :”أؤكد لكم أن جميع الصفقات شفافة كثر من زيف حياتي كيف كيعرفوه المغاربة …وها الكاتب العام ديال البلدية سولوه اليوم متخليوهش تا لغذا …“، على حد تعبيره.

وعن المبالغ المالية الني تلقاها المتهم من شخص على حسابه البنكي، كشف الحواص بأنه يمارس التجارة في الأغنام والأبقار وهي مصدر رزقه، وأن الأخير كان صديقا لوالده ويتعامل معه لحد الآن رغم أنه في السجن، حسب قوله، مضيفا بالقول :”انا كنتحدا شي حد يجي يكولك عطيت للحواص… أنا بياع وشراي ومالين الثور ودروكا ولي كيديو لخيل كيعرفوني وفلاحتي بوحدها كدخولي 700 مليون تا لمليار سنويا بلا تجارة“، قبل أن يعقب ممثل النيابة العامة عن غياب الفواتير بخصوص هذه المعاملات ذات المبالغ المالية الهامة.

هذا وتدخل دفاع المتهم، الممثل في شخص النقيب عن هيئة المحامين بمدينة مكناس محمد البقالي، الذي اعتبر أن الموضوع هنا يهم ثلاث وقائع، ومصرحا بالقول :”الله يرزق من يشاء بغير حساب“، مضيفا بالقول :”هاد الراجل لي واقف قدامكوم عندو عقار يباع حاليا بالمحكمة بمدينة الدار البيضاء ب22 مليار ورثه عن أبيه“.

وهو الجواب الذي استفز ممثل النيابة العامة الذي رد بالقول :”لا ننازع في رزق الله ولكن عندنا أوراق تؤكد ما نطرح عليه….ولم نوجه أي سؤال بخصوص العقارات التي يمتلكها عن أبيه“.

ورفض القاضي علي الطرشي سؤالا لممثل النيابة العامة حول المبالغ المالية التي كانت ترد على زوجة المتهم بالحساب البنكي، حيث طالب نائب الوكيل العام من المحكمة تقديم تبرير لرفضها السؤال، وهو ما عزته الأخيرة لكون الموضوع لم يرد بأمر الاحالة من لدن قاضي التحقيق.

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