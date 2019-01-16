شارجور وراء اكتشاف كمية من المخدرات بفندق

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عثرت السلطات الامنية بتارودانت اليوم الاربعاء 16 يناير الجاري، على ما يناهز كلغ واحد من مخدر الشيرا بإحدى الغرف بفندق وسط مدينة تارودانت.

وجاء إكتشاف الكمية من المخدرات بعدما تدخلت مصالح الوقاية المدنية لإخماد حريق شب باحدى غرف الفندق وخلف خسائر مادية دون تسجيل خسائر في الارواح، وكان سببه ” شارجور” تركه أحد الزبناء قبل أن تشتعل به النيران وإحراق الغرفة بكاملها.

وبعد عمليات التفتيش في بعض ما تبقى من المحتويات، تم العثور على كمية من المخدرات بالغرفة، وبعد التدقيق في هوية مكتريها إكتشف أنه من أبناء المدينة كان يستعمل الغرفة للمبيت ويخزن بها المخدرات، وقد حررت مصالح الامن مذكرة بحث في حقه، بعد إختفاءه على الانظار عشية اليوم الاربعاء.

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