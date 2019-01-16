ادانة زوجة بجريمة الخيانة بسبب “قبلات” يثير سجالات قانونية

هبة بريس ـ الرباط

أدانت محكمة النقض بالرباط، امرأة بتهمة الخيانة الزوجية، بسبب تبادل القبلات مع رجل أجنبي عنها، وهو ما أثار سجالات قانونية اعتبر أغلبها أن الحكم يستند إلى اعتبارات دينية أكثر منها قانونية، باعتبار أن تهمة الخيانة الزوجية تستوجب عددا من الشروط والملابسات.

وتم كشف تفاصيل القضية بعد حكم محكمة النقض التي حسمت الموضوع، إثر مرور الملف من المحكمة الابتدائية التي قضت ببراءة الزوجة من تهمة الخيانة الزوجية التي وجهها إليها الزوج، قبل رفع القضية إلى محكمة الاستئناف التي ألغت الحكم الابتدائي، ودانت الزوجة بالخيانة، وقضت بسجنها 4 أشهر نافذة.

وبعد أن قررت الزوجة نقض الحكم، حسمت محكمة النقض الحكم الذي دانها بتهمة الخيانة الزوجية، بعد اعترافها بتبادل القبلات مع رجل أجنبي عنها، واعتبرت المحكمة أن هذا الفعل “خيانة لرابطة الزوجية والوفاء والثقة بين الزوجين”، وأن الاعتراف “وسيلة إثبات قانونية طبقاً للقانون الجنائي، والمحكمة طبقت القانون تطبيقاً سليما”.

ولم يكن هذا الحكم الوحيد الذي أثار النقاش القانوني، بل سبقه إدانة محكمة بمدينة طنجة، لزوج بتهمة الاغتصاب الزوجي، بعد أن عمد إلى معاشرة زوجته بالقوة في بداية زواجهما، ما أدى إلى أضرار جسدية ونفسية لها.

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