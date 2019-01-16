بتعليمات ملكية.. العثماني يطير لجهة طنجة تطوان الحسيمة

هبة بريس ـ الرباط

هبة بريس – الرباط

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وانسجاما مع خيار الجهوية المتقدمة، وفي إطار برنامج الحكومة الخاص بالتواصل مع مختلف جهات المملكة، سيقوم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بزيارة إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك يوم السبت 19 يناير 2019 ، وذلك وفق ما أفادت به رئاسة الحكومة .

الزيارة التي ستقود رئيس الحكومة لجهة الشمال سيلتقي خلالها بمنتخبي ومكونات المجتمع المدني بالجهة، في جلسة ستنعقد صباح يوم السبت، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بمقر عمالة الفحص انجرة ، كما سيجتمع العثماني عشية نفس اليوم بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وأكد بلاغ في الموضوع أن هذه الزيارة تعد مناسبة لتعزيز تواصل القرب على مستوى الجهة، وفرصة للوقوف على المشاريع التنموية التي تعرفها الجهة، وكذا التشاور بشأن انتظارات الجهة والأوراش التي تعرف تعثرات أو تأخرات.

وسبق لرئيس الحكومة، في إطار برنامج الحكومة الخاص بالتواصل مع مختلف جهات المملكة، أن زار بمعية وفد حكومي، جهة الشرق في فبراير 2018، وجهة بني ملال خنيفرة في يوليوز 2018، وجهة درعة تافيلالت في شتنبر 2018، وجهة سوس ماسة في اكتوبر 2018.

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