أكادير : إنتشار “الشيشا” يضع مسؤولا بولاية الجهة في ” قفص الاتهام”

ع بركة ـ هبة بريس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شكل تماطل السلطات الولائية في إغلاق مقاهي “الشيشا” أكثر من علامات الاستفهام أمام ساكنة عدد من الاحياء بأكادير.

وكشفت مصادر عليمة ل ” هبة بريس” أنه رغم العمليات الدورية للمصالح الأمنية في محاربة هذه الظاهرة، غير أن الوضع يقابله عدم إصدار قرارات بإغلاق عدد من مقاهي التي تقدم ” الشيشا” لزبناءها من مختلف الاعمار و المنتشرة بشكل رهيب عبر ربوع أحياء المدينة و المنطقة السياحية.

و عبر عدد من المواطنين عن تذمرهم الشديد جراء التساهل التي تنهجه مصالح ولاية أكادير مطالبين بقرار عاملي من أجل اغلاق مقاهي الشيشا و زجر المخالفين مستغربين وجود جهات متهمة بتوفير الحماية لتلك المقاهي، بل المثير تضيف مصادرنا عن وجود مقاهي محددة لها علاقة بمسؤول بالولاية، مما يستدعي من الوالي فتح تحقيق داخلي، والانتقال الى مقاهي متواجدة بالقرب من مقر الولاية وعن هوية مالكيها وهل لهم علاقة بشخص يشتغل بالعمالة.

وأضافت مصادرنا، أنه رغم تقديم عدد من الجمعيات بأكادير لشكاياتها للوالي ” حجي” غير أن جهات تقوم بإقبارها حتى لا يطلع عليها الوالي، الى جانب تساهل السلطات المحلية عبر غياب حملات لمحاربة الظاهرة.

في ظل هذا الوضع تبقى مسؤولية قسم الشؤون الداخلية بعمالة أكادير إداوتنان، تستدعي من الوالي ” حجي” الاطلاع على طريقة عملها بعد تسريبات تكشف وجود علاقة ” مشبوهة” مع بعض مالكي تلك المقاهي .

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