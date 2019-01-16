بالفيديو ..“فلكي” يثير جدلاً جديداً.. الرسول محمد عاش بتوقيت خاطئ!

هبة بريس ـ الرباط

فجر عالم الفلك الجزائري لوط بوناطيرو جدلا جديدا بإطلاق تصريحات غريبة ، إذ أكد أن الأرض ثابتة، وأنها مركزية وليست الشمس، مشددا على أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة عاشوا بتوقيت خاطئ إلى غاية فترة خلافة عمر بن الخطاب.

وأضاف بوناطيرو لفي حوار صحفي أن الرسول عاش بتوقيت خاطئ، وأن المسلمين في عهده كانوا يصومون في الشهور الخطأ، وأن الرسول صحح الأمر ثلاثة أشهر قبل أن يتوفاه الله، عندما قال في خطبة الوداع :« وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض”، موضحا أن الخليفة عمر ابن الخطاب جمع الصحابة لما تولى الخلافة، وقام بتصحيح السنة القمرية، بحذف الشهر النسيئ.

وأثار الاخير فيما سبق زوبعة عندما قال إن مواقيت الصلاة و الامساك و تواريخ الاعياد الدينية غير صحيحة، وأن الرزنامة الرسمية لمواقيت الصلاة التي تعتمدها وزارة الشؤون الدينية خاطئة، قبل أن يؤكد أن الجزائريين يصومون 40 دقيقة إضافية بسبب تقديم اذان الفجر، وهو التصريح الذي رد عليه وزير الشؤون الدينية محمد عيسى متهما إياه بالبحث عن الشهرة على حساب الدين.

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