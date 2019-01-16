الحبيب المالكي: دعم النواب الأوروبيين للاتفاق الفلاحـي له أبعاد عميقة

هبة بريس ـ الرباط

أكد رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي أن مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بأغلبية ساحقة، يعتبر بمثابة “تأكيد جديد لعلاقات الشراكة التي تجمع الجانبين في مجال استراتيجي”.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد أبرز السيد المالكي، بمناسبة المصادقة على الاتفاق، أن “هذا الأخير الذي هو ثمرة لتعاون مستمر، يشمل منتوجات الفلاحة القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة بالتفضيلات التعريفية نفسها التي يشملها اتفاق الشراكة، وهو يكرس شرعية وسيادة المغرب على كافة ترابه الوطني، ويأتي في خضم التطورات الإيجابية التي واكبت مشاورات الطرفين حول الأسس القانونية للاتفاقيات التجارية بينهما”.

وأضاف رئيس المجلس أن “دعم النواب الأوروبيين للاتفاق له أبعاد عميقة، ويبعث رسالة واضحة للمجتمع الدولي تعكس متانة واستمرارية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والتي تستند على الوضع المتقدم، في أفق بلورة سياسة جديدة للجوار، تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المرتبطة بالقرن الواحد والعشرين، وتتوج بإبرام اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر بين الطرفين”.

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