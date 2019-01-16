اولاد تايمة: اعتقال شخصين وحجز كميات مهمة من المخدرات والماحيا

أحمد وزروتي: هبة بريس

مكنت عملية مداهمة كوخ خشبي بجنبات وادي سوس، ضواحي مدينة أولاد تايمة، من حجز كميات مهمة من المخدرات، وتوقيف شخصين يشتبه في نشاطهما في ترويج المخدرات بعين المكان.

العملية التي باشرتها مصالح مفوضية الشرطة بأولاد تايمة، مساء أمس الثلاثاء 15 يناير، أسفرت عن حجز ما يناهز 60 لترا من مسكر “ماء الحياة”، و06 كيلوغرامات من القنب الهندي، وكميات من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى 09 دراجات نارية وهوائية، وأسلحة بيضاء.

كما كشفت عملية التنقيط أن أحد المشتبه فيهما مبحوث عنه من طرف مصالح الدرك الملكي، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث بهدف توقيف باقي المشتبه في تورطهم في هذه القضية.

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