عبد النبي بعوي يدعم نادي المولودية الوجدية لكرة القدم

هبة بريس : أحمد المساعد

تقدم عبد النبي بعوي بمساهمة مادية / شخصية لنادي المولودية الوجدية لكرة القدم بلغ 500 ألف درهما ليكمل مشوار البطولة الاحترافية.

وشكر المكتب المسير للنادي في شخص رئيسها محمد هوار في بلاغ توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، عبر فيه أصالة عن نفسه و نيابة عن جميع مكونات الفريق بالشكر و الامتنان الخالصين لعبد النبي بعوي على دعمه المعنوي و المادي للفريق معبرا عن “حبه للفريق و دعمه للنهوض بالحقل الرياضي بالجهة الشرقية “

للإشارة يحتل نادي المولودية الوجدية خلال مرحلة الدورة 14 المرتبة 11 برصيد 15 نقطة وعزز صفوفه خلال الميركاتو الشتوي بأربعة لاعبين جدد في الدفاع والوسط والهجوم وسيستقبل أولمبيك خريبكة بالملعب البلدي بوجدة يوم السبت 26 يناير الجاري في ختام مرحلة الذهاب.

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