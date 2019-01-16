استئنافية البيضاء ترفض تمتيع المهداوي بالسراح المؤقت

هبة بريس – الدار البيضاء

كشفت مصادر خاصة على أن غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء قررت رفض السراح المؤقت للصحفي حميد المهداوي، بعدما سبق لدفاعه أن تقدم به.

وحسب ذات المصادر فإن رفض طلب السراح المؤقت جاء بعدما تقدمت به هيئة الدفاع عن الصحفي حميد المهداوي، لغرفة الجنايات الإستئنافية بمدينة الدار البيضاء.

هذا ويحاكم الصحفي حميد المهداوي رفقة معتقلي حراك الريف، بعدما قررت الغرفة الجنائية الاستئنافية ضم الملف من جديد خلافا لما قررته المحكمة في الأطوار الابتدائية بفصل الملفين.

ويرفض معتقلو حراك الريف المثول أمام الهيئة القضائية إحتجاجاً على استمرار وضعهم في قفص زجاجي مغلق لا يسمح لهم الا برؤية هيئة المحكمة المنتضبة على بعد أمتار منهم، ويحرمهم من التواصل مع دفاعهم، ومع الحضور في القاعة ومن بينهم أفراد عائلاتهم.

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