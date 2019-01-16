فاس: إيقاف شخص بمولاي يعقوب بتهمة تزوير أوراق نقدية من فئة 200 درهم

ع محياوي- هبة بريس

أوقفت عناصر الدرك الملكي بمركز مولاي يعقوب التابع لنفوذ عمالة إقليم مولا يعقوب و بتعليمات من القائد الجهوي للدرك الملكي المعروف بخدماتها المتواصلة اليوم الأربعاء 17 يناير الجاري، شخصا ينحدر من المنطقة ذاتها ، كان يروج اوراقا نقدية مزورة من فئة 200 درهم .

وتاتى لعناصر الدرك الملكي من وضع حد لنشاط مزور الاوراق النقدية التي تروج بالمنطقة ، بعدما قصد هذا الاخير وكالة تسهيلات لإستخلاص فاتورة الكهرباء سلمه خلالها ورقة نقدية مزورة وانسحب في حينه ، ما جعل الشكوك تخيم على صاحب الوكالة الذي أشعر عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي التي هرعت على الفور الى عين المكان وفي وقت وجيز تعرفت على هوية المشتبه فيه ليتم القبض عليه بالمنسوب إليه، بتعليمات من النيابة العامة المختصة ، وينتظر ان تحل فرقة الابحاث القضائية التابعة لمركزالدرك الملكي بمولاي يعقوب بمقر سكنى المشتبه فيه بغية تعميق البحث معه ، قبل ان يحال على انظار العـدالـــة .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0