الرصاص يلعلع بالبيضاء لتوقيف مجرمين خطيرين

هبة بريس

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، لإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء من سلاحه الوظيفي، وذلك في تدخل أمني لتوقيف ثلاثة أشخاص كانوا في حالة غير طبيعية ويحملون أسلحة بيضاء في ظروف من شأنها تهديد أمن الأشخاص وسلامة ممتلكاتهم.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي أسفر عن توقيف اثنين من المشتبه فيهم، اللذان كانا في حالة سكر متقدمة وأبديا مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة، حيث تم العثور بحوزتهما على سكين من الحجم الكبير وقناع حاجب للمعطيات التشخيصية، في حين تم تشخيص هوية المشتبه فيه الثالث والذي لازالت التحريات متواصلة لتوقيفه.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تم الاستماع لأحد الضحايا الذي أكد أنه كان عرضة لمحاولة السرقة بالعنف وتحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض من طرف المشتبه فيهم.

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