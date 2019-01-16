العيون .. اعتقال شخص متهم بسرقة محل بالكسر

هبة بريس

أفاد مصدر مأذون ل “هبة بريس” ، أنه بناءا على شكاية تقدم بها صبيحة هذا اليوم صاحب محل تجاري كائن بشارع محمد سالم بيدا بحي الفرح (سوق الجمال) إلى مصلحة المداومة بولاية أمن العيون بشأن تعرض محله للسرقة بالكسر.

و انتقلت على وجه السرعة إلى عين المكان عناصر الشرطة القضائية والأمن العمومي، وعند إجراء الأبحاث والتحريات أمكن ضبط المشتبه فيه مختبئا بين براميل مرحاض المحل ليقوم بتهديد عناصر الشرطة بواسطة سكين كبير الحجم للحيلولة دون إيقافه، إلا أن رجال الشرطة تمكنوا من السيطرة عليه وحجز السكين الذي استعمله في عملية التهديد، كما تم حجز الأداة الحديدية التي استعملها في تكسير باب المحل.

وطبقا للمقتضيات القانونية لحالة التلبس تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.

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