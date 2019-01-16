فرسان الأمن الوطني يشاركون في معرض أفينيون للفروسية

هبة بريس

تشارك شرطة الخيالة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني في معرض “الخيول الشغف” بأفينيون، الموعد البارز للفروسية جنوب فرنسا، والذي ينظم من 16 الى 20 يناير الجاري، وفق ما علم لدى المنظمين.

وتندرج مشاركة فرسان الشرطة المغربية إلى جانب إسبانيا في إطار اختيار المعرض الانفتاح على البحر الأبيض المتوسط.

وستبرز هذه التظاهرة التي تعتبر حدثا رئيسيا لفنون الفروسية، أفضل الفنانين في مجال الفروسية في حفل “عرف الحصان الذهبية”، مع عرض مرموق ضمن البرنامج يجمع فرق الخيالة التابعة للحرس الجمهوري وفرسان الشرطة من المغرب وإسبانيا.

ويعتبر هذا الحفل أول معرض للفروسية في أوروبا للابداع في مجال الفروسية إذ يمزج بين الفنانين ذوي الخبرة والمواهب الناشئة.

وفي خمس مناسبات ، وأمام جمهور متعطش للتجديد ، ستقدم فرق الخيالة للحرس الجمهوري ، وفرسان الشرطة في إسبانيا والمغرب معا عرضا غير مسبوق.

ويشكل هذا التحالف الثلاثي (فرنسا-المغرب-أسبانيا) أحد أقوى لحظات هذا الاحتفال. وقد تم تدريب الخيالة الثلاثة منذ الخريف الماضي ، قبل الاجتماع بضعة أيام من افتتاح المعرض لوضع اللمسات الاخيرة على الكوريغرافيا التي ستقدمها.

وسيقدم العرض الأول مساء الخميس المقبل حيث سيستمتع الجمهور بأداء ثلاثة مقاطع من دقيقتين لكل بلد ، ثم مقطع اخر لست دقائق أخرى يتضمن ترويضا ل12 من الخيول، أربعة من كل بلد.

ومن المنتظر أن تعرف الدورة ال34 من المعرض مشاركة أكثر من 1200 حصان، و 250 عارضا و 90 ألف زائر لمركز المعارض بأفينيون.

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