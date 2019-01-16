القادوري قريب من العودة للدوري الايطالي

هبة سبور

أفادت مصادر إعلامية إيطالية، ان الدولي المغربي عمر القادوري لاعب نادي باوك سالونيك اليوناني، يقترب من العودة إلى الدوري الإيطالي، من بوابة بارما أحد أندية الدرجة الأولى (السيري “أ”).

وكشفت المصادر، أن وكيل أعمال القادوري اجتمع مع مسؤولي بارما، من أجل التفاوض بشأن إمكانية تعزيز اللاعب لصفوف الفريق.

وكان القادوري، خلال الميركاطو الصيفي 2018، عبر عن رغبته في العودة للعب بالدوري الإيطالي، خاصة أن كييفو فيرونا، الذي يلعب له مواطنه سفيان كيين، أبدى رغبته في الاستفادة من خدمات اللاعب، لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.

يشار إلى بداية مسيرة القادوري الكروية كانت ضمن صفوف الفئات الصغرى لأندرلخت، قبل أن ينتقل إلى ايطاليا، والدفاع عن قميص فرق بريتشيا وسودتيرول وتورينو، إضافة إلى نابولي، وإمبولي.

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