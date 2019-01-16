سوس : إرتفاع أسعار ” الخبز” بسبب الاضراب

نُشر بتاريخ :  2019-01-16 - 12:08
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

عاينت ” هبة بريس ” خلال اليوم الثاني من الاضراب الذي يخوضه التجار ضد ” الفوترة “، إرتفاع ثمن ” الخبز ” بعدد من أقاليم جهة سوس ماسة ، حيت إستغلت بعض المخابز خصوصا بتارودانت الاضراب ، لتفرض ثمن 3 دراهم للخبزة الواحدة على المستهلكين ، في حين أن مدينة أكادير سجل بها إزدحام على الافرنة للحصول على هذه المادة الاساسية .

وفي السياق نفسه ، إضطرت عدد من المطاعم بأكادير وانزكان ، إغلاق أبوبها في وجه زبناءها، بعد تعثر المخابز في مدها بمستلزماتها اليومية من ” الخبز ” الشيء الذي انعكس سلبا على عدد من القطاعات الموازية خصوصا محلات بيع اللحوم الحمراء البيضاء بالمدينة .

و كشفت مصادر نقابية للجريدة ، أن إضراب التجار حقق نسبة نجاح تجاوزت 99 في المائة، بعمالات انزكان ايت ملول وأكادير اداوتنان وأقاليم اشتوكة ايت باها وتارودانت وتيزنيت، مما تسبب في شلل تام للأنشطة التجارية بالجهة ، حيث استجاب غالبية تجار في الاسواق اليومية لدعوة التنسيقية لخوض إضراب إنذاري ليومين (الثلاثاء والأربعاء) 15 و16 يناير الجاري ، على خلفية مطالبة الحكومة إلى مراجعة وتعديل وإلغاء الضريبة ” الفوترة ” والعمل على إشراك المهنيين وممثليهم في الحوار مع الحكومة بهذا الخصوص.

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