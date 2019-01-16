الاعتداء على معتقل داخل سجن راس الماء .. الادارة تنفي

هبة بريس

نفت إدارة السجن المحلي رأس الماء في فاس تعرض سجين، معتقل على خلفية المشاركة في القتل العمد والمحكوم بمقتضاها بعشر سنوات سجنا نافذا، لأي اعتداء من طرف موظفي المؤسسة.

وذكرت المندوبية العامة لإدارة السجون، في بلاغ توضيحي أن ما تروج له زوجة السجين “لا أساس له من الصحة، حيث إنها لجأت إلى هذا الأسلوب من أجل الضغط على إدارة المؤسسة، بعد أن سبق لها أن رفضت الخضوع لإجراءات التفتيش خلال زيارتها لزوجها، وهي الإجراءات المطبقة على كافة زوار المؤسسة السجنية بدون استثناء”.

أما بخصوص الحالة الصحية للسجين، يضيف البلاغ، فهو “يحظى بالرعاية اللازمة ويستفيد من الفحوصات الطبية كلما تطلبت حالته الصحية ذلك، حيث بلغ عدد الفحوصات التي أجريت له بالمؤسسة 121 فحصا، و43 فحصا بالمستشفى الخارجي في عدة تخصصات، في حين بلغت التحليلات الطبية التي أجريت له 35 تحليلا، علما أن السجين المعني له مواعيد طبية أخرى سيتم إخراجه إلى المستشفى للاستفادة منها”.

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