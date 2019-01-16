بعد الشحنات المضبوطة ..البسيج يحقق في تورط اسماء مهربي مخدرات بالشمال

هبة بريس -مكتب طنجة

بعدما تمكنت مصالح تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بولاية امن طنجة من ضبط كميات كبيرة من المخدرات مؤخرا ، الاولى على مستوى ميناء طنجة المتسوط فيما تمت العملية النوعية الثانية بمنطقة “بوخالف” ، دخلت فرق تابعة للمكتب المركزي للابحاث القضائية ، على الخط بشنها حملات امنية واسعة هذه الايام بشمال المملكة ، بحثا عن الرؤوس الكبيرة أو أباطرة تهريب الحشيش، الذين يُفترض تورطهم في تهريب أكثر من 30 طنا من الحشيش خلال الأسبوع الاخير.

مصادر متطابقة افادت ان فرق “البسيج” حلت بشكل مكثف بمدينتي تطوان وشفشاون إضافة إلى مدينة طنجة وباشرت عمليات التحقيق بشأن كمية الحشيش التي تم ضبطها مؤخرا في ميناء طنجة المتوسط التي بلغت حمولتها 13 طنا، وفي منطقة بوخالف والتي فاقت حمولتها 15 طنا، حيث تشير نفس المصادر تورط أباطر الحشيش الذين ينشطون في شمال المغرب، خاصة في تطوان وشفشاون وطنجة.

ذات المصادر اشارت الى امكانية توسيع البحث الى الجارة الشمالية حول نشاط تهريب المخدرات عبر مضيق جبل طارق والذي يرجح ان يكون قد فر اليه عدد من الرؤوس الكبيرة مؤخرا بعد تضييق الخناق عليهم من قبل الأمن المغربي .

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