جديد موضوع تمديد سوق الانتقالات في المغرب

هبة سبور

ستنتهي فترة الإنتقالات الشتوية في القسم الوطني الأول و الثاني رسميا بعد منتصف ليلة اليوم الاربعاء 16 يناير 2019، إذا ما لم تخرج الجامعة ببلاغ جديد تمدد فيه المركاتو .

و سيكون بالتالي الباب مفتوحا أمام الأندية المغربية للقيام بصفقات اللحظات الأخيرة من أجل تعزيز المراكز التي يعاني منها كل فريق من أجل مواكبة الموسم الكروي على الأقل إلى غاية الميركاتو الصيفي المقبل.

و قد كانت فترة الإنتقالات الحالية قد عرفت إلى حدود الساعة تعزيزات بالجملة في جل الأندية الوطنية كعادة كل موسم في القسمين الأول والثاني .

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