بعد اتهامه باغتصاب طفل.. الزوجة توضح: “زوجي عاجز جنسيا”

هبة بريس – الدار البيضاء

تتواصل فصول قضية اتهام تتعلق باغتصاب طفل قاصر بدوار الحجر بمنطقة زناتة ضواحي الدار البيضاء بعد أن فجرت عائلة المتهم معطيات جديدة بخصوص هاته النازلة قد تغير الكثير في تحقيقات الملف.

فبعد أن كانت أسرة طفل يبلغ من العمر 15 سنة و يعاني من إعاقة ذهنية قد اتهمت شخصا خمسينيا باغتصابه بعد إغوائه بالمسجد ، خرجت أسرة المعني بالأمر بتصريحات لميكروفون هبة بريس فندت من خلالها كل تلك الاتهامات و اعتبرتها باطلة و لا أساس لها من الصحة.

و في هذا الصدد، صرحت “لطيفة” زوجة المتهم الذي يقبع حاليا بالسجن في انتظار انتهاء التحقيق أن زوجها لا يمكن أن يغتصب أي أحد نظرا لكونه يعاني من مرض العجز الجنسي.

و أضافت الزوجة في ذات التصريح: “راجلي راه مريض جنسيا و ماتيقدر يدير والو، أنا و ما كيدير معايا والو لي مراتو عاد يغتصب شي حد”، مؤكدة أنها متيقنة أن التهمة ملفقة له رغم افتراقهما منذ مدة إلا أن شهادة الحق واجبة عليها.

بدورهم أشقاء الشخص المتهم، أكدوا في تصريحات متطابقة أن الأخ الأكبر المدعو “أحمد” يعاني من إعاقة جسدية و مرض جنسي في نفس الوقت ، حيث أنه يتوفر على خبرات طبية تؤكد إصابته بالعجز الجنسي مما يفند فرضية اغتصابه للطفل.

و أضاف أحد أشقاء أحمد: “هادوك لي اتهمو خويا معرفوش يختارو الضحية مزيان، خويا راه مريض جنسيا و جسديا، و هو منعس حتى مع مراتو بقا غير دري، و حنا مكنطالبو بوالو غير يديرو ليه خبرة طبية و لا تبت بلي مجرم يتشد في الحبس”.

إليكم الفيديو من قلب منزل أحمد الذي تجاوز سنته الرابعة بعد الخمسين و الذي اتهم بإغواء قاصر بمسجد الحي و اغتصابه بمنزله في انتظار انتهاء التحقيقات التي ستوضح حقيقة القضية:

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