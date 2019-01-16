أحداد قريب من مغادرة الزمالك صوب عملاق البيضاء

ادريس دحني – هبة سبور

كشفت مصادر هبة سبور أن اللاعب حميد أحداد قد توصل مع ادارة الزمالك لحل سيتيح له العودة للدوري المغربي من بوابة الوداد البيضاوي على سبيل الإعارة مع امكانية شراء العقد , وذلك بعدما لم يتمكن من ضمان مقعد رسمي له رفقة الزمالك واكتفى بلعب عدد قليل من الدقائق .

ونشر اللاعب عبر صفحته على “إنستجرام” صورة لجمهور الزمالك مكتوب عليها : “بحبكم والله شكرا لكم” , حيث لقيت تفاعل كبير من طرف الجماهير وعدد من لاعبي الزمالك وعلى رأسهم عبد الله جمعة وطارق حامد، واللذان وضعا صورة للاعب وإشارة على حزنهما على رحيله.

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