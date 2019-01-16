إعلان جديد لشفرات الحلاقة “جيليت” يثير جدلا

هبة بريس - وكالات

تسبب إعلان جديد طرحته شركة “جيليت” يوصف بأنه يشير إلى التنمر وحركة “أنا أيضا” المناهضة للتحرش الجنسي ضد المرأة والذكورية العدوانية إلى انقسام الرأي على الإنترنت.

وتلاعب إعلان جيليت، المتخصصة في صناعة شفرات الحلاقة، بشعارها الشهير “أفضل ما يمكن أن يحصل عليه رجل” واستبدلته بشعار يقول “أفضل الرجال يمكنهم”.

وتقول الشركة إنها ترغب من الرجال أن “يحاسبوا” بعضهم بعضا.

وأشاد البعض بالرسالة التي يطرحها الإعلان، الذي يهدف إلى تحديث شعار الشركة الذي تبنته طوال 30 عاما، في حين يقول آخرون إن جيليت “ماتت” بالنسبة لهم.

وحقق الإعلان نسبة مشاهدة على موقع يوتيوب بلغت أكثر من مليوني مشاهدة خلال 48 ساعة.

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