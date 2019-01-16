بنكيران يصف تونس ب”بلد الاوساخ” .. وتونسيون يستنكرون

هبة بريس - الرباط

اعتبر الامين العام السابق لحزب العدالة، عبد الاله بنكيران ، أنّ ”تونس بلاد غير منضبطة رغم أن ديمقراطيتها أحسن من المغرب”.

وقال بنكيران في تصريح لصحيفة “القدس اليوم”: “عندما أذهب لتونس وأجد إضرابات عامة وأوساخاً يحز ذلك في نفسي ويؤلمني أن أرى البلاد غير منضبطة أكثر وهناك من يتمنى عودة الديكتاتورية”.

تصريحات بنكيران أثارت غضب وسخط الأشقاء التونسيين الذين عبروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن استنكارهم لوصف مسؤول مغربي ل”بلدهم” ب”بلد الاوساخ”.

من حهته، سارع رئيس الحكومة السابق، إلى تصحيح زلة لسانه، وأكد في تصريح أدلى به لـصحيفة “آخر خبر أونلاين” التونسية، أنّه عبّر عن موقفه تجاه ما يحصل في تونس “من باب الغيرة على هذا البلد وحبي له ومن الإنتماء كذلك لأني أرى أن تونس والمغرب بلد واحد وشعب واحد”.

وشدد بنكيران على “أنّ ما حصل في تونس من تجربة ديمقراطية يعتبر أمرا رائعا لا مثيل له لأن الحرية أغلى ما يمكن أن يحصده شعب”. حسب قوله

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