القنيطرة.. توقيف شخص من أجل الحيازة والاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، الثلاثاء، من توقيف شخص كان يشكل موضوع العديد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني من أجل الحيازة والاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة، وترويج الخمور المهربة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث الميداني مكنت من توقيف المشتبه فيه داخل ضيعة فلاحية بضواحي مدينة سيدي يحيى الغرب، في حين أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 5280 قنينة جعة، علاوة على 1380 قنينة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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