قائمة المغرب التطواني المستدعاة لمواجهة الرجاء البيضاوي

هبة سبور

إستدعى بنحساين، مدرب فريق المغرب التطواني، 20 لاعبا لمباراة الحمامة البيضاء أمام الرجاء الرياضي، لحساب الجولة 14 من الدوري المغربي للمحترفين.

وإليكم قائمة الفريق المستدعاة للمباراة ابعد غد الخميس :

رضا بوناكة، أنس ولحلو، حذيفة المحساني، المهدي بلعروصي، زكرياء العيوض، خليل بن حمص، محمد المكعازي، سعيد اكرادة، نصير الميموني، أيوب لكحل،زهير نعيم، أسامة الحلفي، يوسف بوشتاة، هلال الفردوسي ، يونس الحواصي، سليمان قروق،أيوب الورديغي، صابر هلال، محسن المكري، أحمد عمروش.

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