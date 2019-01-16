انفجار قنينات غاز و حريق ضخم يثير الرعب و يحول سوق الجملة بالبيضاء لخراب

هبة بريس – الدار البيضاء

شب في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء-الأربعاء حريق ضخم بسوق الجملة للخضر و الفواكه بالدار البيضاء و المعروف ب”مارشي كريو” المتواجد بمنطقة سيدي عثمان بالعاصمة الاقتصادية.

الحريق الذي يجهل مصدره و سببه حتى اللحظة أتى على أجزاء واسعة لأحد أكبر أسواق الجملة للخضر و الفواكه بالمغرب، حيث احترقت مساحات كبيرة منه بمحتوياتها فضلا على عدد من المحلات التجارية و السيارات و الشاحنات و الدراجات النارية الثلاثية العجلات و التي كانت مركونة بفضاءات السوق.

و تحول سوق الجملة للخضر و الفواكه بالدار البيضاء في دقائق قليلة لخراب بعد أن انتقلت النيران بشكل سريع لعدد كبير من المحلات ، مما خلف أضرارا مادية جسيمة للتجار.

و لم يكن منظر ألسنة النيران المتصاعدة في السماء وحدها من بثت الرعب وسط الحاضرين و الساكنة في ليلة سوداء بالدار البيضاء ، بل زاد ذوي انفجار قنينات غاز كانت بعين المكان من حدة الهلع خاصة أن السوق مجاور لتجمعات سكانية ضخمة كحي لالة مريم و ابن مسيك و سيدي عثمان و التي تعتبر مناطق شعبية آهلة بالسكان.

و رغم تجنيد عدد كبير من عناصر الإطفاء التابعة لجهاز الوقاية المدنية مدعمين بمختلف التجهيزات و الآليات الضرورية، غير أن تدخلهم لم يفلح في الحد من الخسائر الكبيرة التي حلت بالسوق في عتمة الليل، فيما فتحت عناصر الأمن تحقيقا في النازلة لتحديد ملابساتها.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0