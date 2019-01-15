“العموم البريطاني” يرفض خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي

هبة بريس ـ وكالات

رفض النواب البريطانيون خطة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست” بواقع 432 نائبا صوتوا ضد الخطة، فيما أيدها 202 نائبا.

في وقت سابق، ألقى النواب البريطانيون كلماتهم تمهيدا للتصويت التاريخي.

وقبل التوصيت، طالب زعيم المعارضة، رئيس حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين النواب برفض الخطة، فيما قالت ماي إنه لا بديل لخطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبعد التصويت برفضها، تقدم كوربين بمقترح لسحب الثقة من حكومة ماي، مطالبا مناقشة مقترحه يوم غد الأربعاء.

وأكد وزير الصحة البريطاني إن مناقشة سحب الثقة من الحكومة ستكون الأربعاء.

واختار رئيس مجلس العموم جون بيركو أربعة تعديلات يتم التصويت عليها، إلا أنه أحبط محاولات الحكومة كسب القلقين من شبكة الأمان برفض تعديل يسعى إلى فرض سقف زمني لهذه الشبكة

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