توزيع كراسي متحركة و عكاكيز طبية على معاقين بالرشيدية

هبة بريس – الرشيدية

في إطار اهتمامها بالفئات الهشة والمعوزة وزعت مؤخراً جمعية قوافل الأمل بفندق “فالي زيز” وسط مدينة الرشيدية مجموعة من الكراسي المتحركة و ” العكاكيز الطبية” على مجموعة من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ينتمون لمجموعة من المناطق بجهة درعة تافيلالت.

وقد لقيت هذه المبادرة استحسانا من طرف المستفيدين وأضفت نوع من البهجة والسرور على نفوسهم خصوصا وان هذه المبادرة منها الأشخاص الاكثر احتياجا لهذه الكراسي والعكاكيز الطبية التي ستخفف عنهم ولو قليل من معاناتهم مع الاعاقة ومساعدتهم على التنقل وقضاء اغراضهم.

ومن اجل مساعدة المرضى على التنقل الى المستشفيات بالمدن الداخلية (فاس، مكناس، الرباط …) توصلت الجمعية بسيارة اسعاف مجهزة كهبة من أحد المهاجرين المغاربة المقيمين بمدينة سات الفرنسية والتي ستضعها الجمعية رهن اشارة كل المرضى المحتاجين والراغبين في التنقل الى المستشفيات بالمدن الداخلية من اجل الاستشفاء وذلك بالمجان.

ومن الاهداف الأساسية لجمعية قوافل الأمل التي سيشمل مجال اشتغالها كل مناطق جهة درعة تافيلالت نشر الوعي الصحي وذلك بتنظيم قوافل طبية ومخيمات للتوعية الصحية لفائدة ساكنة جهة درعة تافيلالت بأقاليمها الخمسة (ميدلت، الرشيدية، تنغير، ورزازات وزاكورة )، وكذا التعريف بالأمراض المزمنة وطرق التعامل معها من خلال استهداف تلاميذ المؤسسات التعليمية ومختلف شرائح المجتمع، بالإضافة الى تقوية قدرات الأطر الصحية من خلال تنظيم ورشات تكوينية .

وتسعى الجمعية كذلك الى المساهمة في تحقيق البرامج الصحية والتحسيسية لفائدة الفئات التي تعرف هشاشة وصعوبة الولوج الى الخدمات الصحية بالجهة. والترافع قصد تحسين وتجويد مستوى الخدمات الصحية بالجهة، وذلك بتعاون مع منظمات حكومية وغير حكومية.