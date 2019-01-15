هذه حقيقة خبر “اعتقال عنصر خطير بقصر الزريڭات بالرشيدية وبحوزته أسد ضخم و 13 رصاصة”

هبة بريس - الرشيدية

تفاعلا منها مع “خبر” انتشر منذ أمس الإثنين في مواقع التواصل الاجتماعي حول “اعتقال عنصر خطير، أثناء مداهمة منزله بدوار الزريڭات بالجماعة الترابية أوفوس اقليم الرشيدية، يوم السبت 12 يناير الجاري، وبحوزته أسد ضخم وثلاثة كلاب من نوع بيتبول وبندقية غير مرخصة، و 13 رصاصة وسيف حاد من الحجم الكبير، وكذا حجز ما يزيد عن 5 أطنان من الماحيا كان بصدد توزيعها للبيع”، اتصلت “هبة بريس” بمجموعة من المصادر بالمنطقة وأكدوا لها جميعهم بأن الخبر لا أساس له من الصحة، ومجرد إشاعة الغرض منها الإساءة للمنطقة.

وتعليقا منهم على هذا “الخبر الإشاعة ” كتب أحد المغردين في مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك “انا اللي مهوسني ماشي السبع ولا الزرافة كاع … غير ديك 5 طن ديال الماحيا وخا يعصر الزريكات والمعاضيد واوفوس كلها ما تخرج ليه داكشي …”، واضاف آخر معلقا ” كلام خاوي حنا راه ولاد البلاد و ساكنين تما باراكا متكدبو على عباد الله لقاو سبع لواه لقاو ديناصور ..”

والمثير في “الخبر الإشاعة ” الطريقة التي كتب بها حيث تضمن مجموعة من المعطيات وتم سردها باحترام تام لقواعد كتابة الخبر الصحفي مما يثير أكثر من علامة استفهام عن مصدره والغرض من نشره .

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