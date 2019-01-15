برلمــاني : اجراءات حكومية لصالح الاغنياء عادلت أربع مرات ما هو لصالح الفقراء

هبة بريس ـ الرباط

قال البرلماني عبد الحق حيسان عضو مجموعة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” ان الحكومة اتخدت مجموعة من الاجراءات لصالح الأغنياء عادلت ثلاث أو أربع مرات ما هو لصالح الفقراء.

عبد الحق حيسان كشف بالارقام ان الحكومة خصصت برامج لصالح الفقراء قدر لها 12 مليار درهم، في حين أن الإعفاءات الضريبية وصلت إلى 34 مليار درهم في قانون المالية.

وهاجم حيسان في جلسة المساءلة الشهرية رئيس الحكومة، بسبب حديث العثماني المسترسل عن دعم الارامل موضحا ان هذه الفئة هي خزان انتخابي بالنسبة لحزب البيجيدي .

وفي شق اخر، أشار حيسان أن التعويض على فقدان الشغل الذي تحدث عنه العثماني هو بالفعل موجود لكن الشغيلة لا تستفيد منه عندما تتعرض للطرد.

من جهة أخرى، قال البرلماني عضو مجموعة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، بمجلس المستشارين، إن الحكومة اتخذت عدة قرارات أحدثت زوابع كثيرة في المغرب، آخرها قرار الفوترة الرقمية الذي أخرج التجار للاحتجاج.