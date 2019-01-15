تارودانت: تجار أولاد تايمة يشلون الحركة الاقتصادية احتجاجا ضد قانون الفوترة

استجابة لنداء تنسيقية جمعيات و نقابات التجار بكل من انزكان أيت ملول و أكادير إداوتنان و أقاليم اشتوكة أيت باها و تارودانت، يخوض تجار مدينة أولاد تايمة بإقليم تارودانت إضرابا إنذاريا يومي الثلاثاء و الأربعاء 15 و 16 يناير الجاري، على خلفية مطالبة حكومة سعد الدين العثماني بمراجعة كافة القوانين المجحفة في حق التجار المتضمنة في قانون المالية لسنة 2019 ، وتنبيهها إلى ضرورة إشراك الهيئات التمثيلية للتجار و المهنيين في سن القوانين التي تمس حياتهم المهنية.

الإضراب في يومه الأول عرف مشاركة جد مكثفة من طرف التجار والمهنيين بمدينة أولاد تايمة، وصلت حسب بعض التصريحات إلى ما يفوق 90 في المئة، ما خلق شللا اقتصاديا بينا بالمدينة، حيث وجدت ساكنة المدينة وضواحيها صعوبة كبيرة في اقتناء متطلباتها اليومية، ما خلف انزعاجا كبيرا في صفوف المواطنين الذين لم يجدوا بدا سوى الاصطفاف في طوابير أمام بعد المحلات التي لم تشارك في الإضراب لاقتناء مستلزماتها الضرورية وخاصة مادة الخبز. كما لحقت حرارة الإضراب أصحاب الطاكسيات وسائل النقل المتنوعة نتيجة تقلص حركية الساكنة بالمدينة.

ورغم التطمينات التي قدمها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ومعه مديرية الضرائب، فقد أصر المضربون على خوض هذا الشكل الاحتجاجي الرافض بشكل تام لكل الإجراءات و التدابير الضريبية الجديدة التي اتخذتها الحكومة مطلع السنة الجارية، والتي جاءت بشكل عمودي و أحادي دون إشراك المهنيين، حسب ما جاء في بيان التنسيقية الداعية للإضراب، والذي تتوفر “هبة بريس” على نسخة منه، لاسيما المواد 145 من القانون المالي لسنة 2018 وما تلاها من بنود في القانون المالي لسنة 2019 والمضافة إلى المدونة العامة للضرائب كالفصل 29 ، والتي من شأنها أن تفتح أبواب التعسف على التجار و المهنيين دون حسيب أو رقيب.

كما دعا المضربون السلطات العمومية إلى الإفراج عن الشاحنات و تسليم البضائع المصادرة في هذا الصدد لأصحابها، و وقف عمليات المطاردة و الاعتداءات من طرف المصالح الضريبية و الجمركية، مؤكدين في ذات السياق تشبثهم الأكيد بكل حقوقهم المهنية وتضامنهم القوي من اجل الدفاع عن مكتسباتهم المشروعة.

هذا وجدير بالذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت تنظيم احتجاجات كبيرة من طرف التجار و المهنيين بعدد من عمالات وأقاليم المملكة، بسبب الشروع في تطبيق التدابير و الإجراءات الضريبية الجديدة، خاصة اعتماد نظام الفوترة الآلية و الالكترونية على مسالك التجارة، و هو الأمر الذي يعد بنظر الكثير من التجار تضييقا لا يحتمل يجب على المسؤولين مراجعته في إطار مقاربة تشاركية مع التجار والمهنيين وتنظيماتهم التمثيلية.

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