العثماني : 40 في المائة من مناصب الشغل موجودة في العالم القروي

هبة بريس ـ الرباط

دعا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، المستشارين البرلمانيين إلى بث الأمل في المغاربة، وأن يكون خطابهم حضاريا وموضوعيا، منتقدا عددا منهم على تركيزه على السلبيات فقط، قائلا “يجب أن نتعامل بمنطق وطني جامع، إذا انتصر المغرب انتصرنا جميعا أغلبية ومعارضة”.

العثماني الذي كان يتحدث خلال بالجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، حث على عدم التعامل بالمنطق الانتخابي، موضحا أنه وقع سوء تفاهم في يتعلق بنظام الفوترة، مذكرا من جديد أن التجار والحرفيين الصغار غير معنيين أصلا بالفاتورة ليكونوا معنيين بالرقمنة، مشيرا إلى أن التجار والحرفيين الذين يخضعون للنظام الجزافي، غير ملزمين بتسليم الفواتير، وبالتالي غير ملزمين برقمنتها.

و أفاد رئيس الحكومة، أن 40 في المائة من مناصب الشغل موجودة في العالم القروي، قائلا “إن أكبر مشغل هو العالم القروي”، معترفا في الوقت نفسه أنه يعاني الهشاشة وعدد من المشاكل.

وأضاف العثماني، أن 50 في المائة من التعاونيات في العالم العربي، توجد في المغرب، حيث يبلغ عددها 20 ألف من أصل 40 ألف، مبرزا أنه من الضروري تطويرها لكونها منتجة للثروة.

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