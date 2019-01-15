العثماني يدعو مجالس الجماعات الترابية لإيلاء قضايا الشباب العناية التي تستحقها

هبة بريس ـ الرباط

دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الجماعات الترابية، ولا سيما الجهات، ايلاء قضايا الشباب العناية التي تستحقها، وذلك من خلال العمل على إحداث هيئات ووضع آليات ملائمة لتيسير إشراك الشباب في اتخاذ القرارات وفي النقاش العمومي حول القضايا التي تهمهم.

وأوضح العثماني، عشية اليوم الثلاثاء ضمن جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، أن القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، خول للجهة صلاحية إحداث ثلاث هيئات استشارية من بينها هيئة تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب.

وتفعيلا لهذا المقتضى، أشار العثماني، إلى أن جهات المملكة، اعتمدت أنظمتها الداخلية التي تحدد، إلى جانب مقتضيات أخرى، تسمية هذه الهيئة واختصاصاتها وكيفية تشكيلها وطرق تسييرها، مبينا أن هذه الهيئات، تتألف من فعاليات مهتمة بالميدان وشخصيات تنتمي إلى جمعيات ومنظمات الشباب والطفولة على الصعيد الجهوي.

وأضاف، أن هذه الهيئات، تختص بمد مجلس الجهة بالآراء والاقتراحات ذات الصلة باهتمامات وهواجس الشباب وما تفرضه هذه الفئة العمرية من عناية متميزة تستوجب الإنصات والمواكبة والتأطير عبر توفير كافة المستلزمات الحياتية الكفيلة بالنهوض بوضعية الشباب بالجهة، مردفا أنها تبدي أيضا رأيها حول المشاريع التي يحيلها عليها مجلس الجهة والمتعلقة بقضايا الشباب بالجهة.

و شدد رئيس الحكومة، على أن مجالس الجماعات الترابية عموما والجهات على وجه الخصوص، مدعوة لأن تضع في صلب اهتماماتها العمل من أجل ترسيخ ونشر مبادئ المشاركة الفعالة للشباب في تدبير الحياة المحلية وتنمية روح التعاون.

وفي جانب اخر أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عشية اليوم الثلاثاء 15 يناير 2019، أن حكومته ملتزمة بتفعيل الجهوية المتقدمة من خلال استكمال الترسانة القانونية المنظمة لها.

وأوضح العثماني، أن الحكومة عملت، إلى غاية متم يونيو 2018، على إتمام إصدار كافة النصوص التطبيقية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات وبالعمالات والأقاليم وبالجماعات.

وأشاد رئيس الحكومة، بإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري باعتباره لبنة أساسية في بناء الجهوية المتقدمة وتوفير الشروط اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية للدولة على الصعيد الترابي، وفق مقاربة مندمجة ومتكاملة لتحقيق تنمية مستدامة، تمثل الجهة الفضاء الترابي الملائم لبلورتها على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بالدعم المالي للجهات، قال رئيس الحكومة، أن الحكومة تواصل العمل لتقديم الدعم المالي اللازم للجهات وتعزيز مواردها المالية من خلال الرفع من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المرصدة للجهات من 4 في المائة إلى 5 في المائة، إضافة إلى مساهمة الميزانية العامة والتي تقدر 4,8 مليار درهم برسم ميزانية 2019، إضافة إلى تعزيز القدرات التدبيرية للجهات وتسريع تنزيل مخططات التنمية الجهوية

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