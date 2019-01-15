برلمانية توجه سؤالا كتابيا لوزير الداخلية مكتوب بحرف تيفيناغ

هبة بريس ـ الرباط

في سابقة ، وجهت إبتسام عزاوي البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا باللغة الأمازيغية مكتوب بحرف تيفيناغ، إلى وزير الداخلية، حول منع القيد في سجل الحالة المدنية لأسماء الأمازيغية.

وأوضحت النائبة البرلمانية، في سؤالها الكتابي بأنه على ضوء التوصل بعدد من الشكايات حول منع تسجيل أسماء أمازيغية في سجل الحالة المدنية، تسائل السيد الوزير عن أسباب هذا المنع وعن الاجراءات المتخذة لتضمين لائحة الأسماء المعمول بها وطنيا للأسماء الأمازيغية.

سؤال البرلمانية ابتسام عزاوي المكتوب بحرف “تنيفيناغ ” لقي استحسانا من لدن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبر البعض الآخر أن الأمر فيه نوع من المزايدات السياسية واستغلال الأمازيغية، مشيرين إلى أن البرلمانية نفسها لا تتقن كتابة وقراء حروف تيفيناغ.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2