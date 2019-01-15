الداودي يكشف جديد اسعار المحـروقات خلال شهر يناير الـجاري

هبة بريس ـ الرباط

كشف لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن أسعار المحروقات بالأسواق المغربية ستعرف نوعا من الاستقرار في ما تبقى من شهر يناير الجاري.

وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ثمن الكازوال سيبقى على حاله، في حين سيعرفُ ثمن البنزين زيادة طفيفة تُقدر بـ 5 سنتيمات.

وعزا الوزير هذا الفرق إلى كون الارتفاع الذي شمل البرميل الخام لم “يؤثر فيه سعر النفط المكرر، الذي ظلّ مستقرا دون أي تغيير يُذكر”.

وتابع الداودي، أن المكرّر له نوع من الاستقلالية عن الخام، الأمر الذي يعني أنه قد ينخفض سعر الخام ويرتفع سعر المكرر والعكسُ بالعكس، يوضح الوزير.

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