العثماني يرمي بمسؤولية الفقر والهشاشة في ملعب الحكومات السابقة

هبة بريس ـ الرباط

دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى عدم زرع السوداودية واليأس وذلك في رد منه على الانتقادات التي طالت حكومته، بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين.

وتوجه العثماني للمستشارين البرلمانيين بالقول” إذا كانت هناك قرى معزولة وتعليم يتخبط في مشاكل عديدة، ذلك لأن الحكومات السابقة لم تشتغل”.

وفي سياق الرد اعتبر المتحدث نفسه أن “توسيع، وتطوير، وتعميم، وتجويد خدمات التعليم والصحة، كفيل بالحد من الفقر والهشاشة”.

وأضاف العثماني: “أن خدمات الصحة والتعليم، هي التي تستنزف ميزانية الأسر، وتوفير خدمات جيدة في المجالين، سيحد من الفقر، والهشاشة”.

وتحدث العثماني عن رفع حكومته من ميزانية التعليم، خلال سنتين، لتصل إلى 68 مليار درهم.

وتابع أن حكومته عملت على “توسيع، وتجويد التغطية الصحية الأساسية”، وقال إن “هناك اشتغالا حثيثا على تجويد نظام التغطية الصحية (الرميد)، كما تم تيسير، وتسهيل استفادة الطلبة من التغطية الصحية الإجبارية، لينتقل عدد المستفيدين من 30 ألف إلى حوالي 130 ألف مستفيد”.

وفي شق اخر قال العثماني إن مقتضى الرقمنة ليست له علاقة بالتجار والحرفيين وهناك بعض الإشاعات غير الصحيحة، وسوء فهم.

واشار العثماني إنه تم التوقيع على اتفاق هذا الصباح بين جمعيات التجار الأكثر تمثلية وإدارة الضرائب والجمارك بحضور وزير الاقتصاد والمالية، حول إدارة مرحلة الحوار، والتفاهم كيف ستحل الإشكالات المطروحة.

وأضاف العثماني أن هناك تنصيص واحد هو رقمنة الفواتير لأن العالم كله يسير في اتجاه الرقمنة، ولا يعقل أن نبقى في العصر الحجري، وأن لا ندخل العصر الحديث، وهذا المشكل عارض، على حد تعبيره.

وأكد العثماني أن هناك مجهودات كثيرة بذلت من أجل تثمين القطاع الفلاحي، فالاعتماد على المطر يقل سنة بعد سنة، بسبب دعم برنامج السقي بالتنقيط وبناء السدود، و النتائج كانت جد إيجابية حيث “رأينا كيف كان الإنتاج كبيرا بسبب سياسة الدعم الفلاحي، وما يلزم هو دعم التنافسية لتسويق منتجاتنا في الخارج”.

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