الـدريوش.. العثور على مدير مجموعة مدارس “أرميلة” جثة هامدة

هبة بريس : وجدة

عثر أساتذة بمجموعة مدارس “الرميلة” دار كبداني بإقليم الدريوش على مدير المؤسسة التربوية جثة هامدة داخل مسكنه الوظيفي، بعدما تخلف صباح اليوم الثلاثاء 15 يناير الجاري عن لقاء خاص كان من المنتظر أن يعقده معهم لأغراض مهنية.

الأساتذة أغلبهم متعاقدون انتظروا قدوم عبد الله قدومي ( 51سنة) مدير مجموعة مدارس أرميلة طويلا قبل أن يضطروا إلى التنقل لسكنه الوظيفي لتفقد أحواله، وبعد طرق متواصل على باب المنزل، كسروا الباب فوجدوه جثة هامدة.

وتم إخبار السلطات المحلية والدرك الملكي بمركز دار الكبداني، بالأمر، حيث قدموا إلى عين المكان لمعاينة جثة المدير ونقلها إلى مستودع الاموات بالمستشفى الحسني بالناظور حيث تتم تشريح جثته بأمر من النيابة العامة المختصة بإبتدائية الدريوش، لتحديد ملابسات و أسباب الوفاة الحقيقية.

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