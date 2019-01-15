هل تتدخل وزارة الصحة لإنقاذ شاب يعاني المرض و الفاقة و التجاهل بالدار البيضاء؟‎

هبة بريس – طارق عبلا

في منزل بسيط بمنطقة اسباتة بالدار البيضاء ، تكتري أسرة يونس، غرفة يقتسم أفرادها مساحتها الضيقة كما يقتسمون معاناة الفقر و مرض هذا الشاب الذي بلغ سنته السادسة بعد الثلاثين و هو ينتظر كل يوم قدره المحتوم.

شاءت الصدف أن تكتشف أسرة يونس بوستة مرض ابنها بداء الصرع و الذي حول حياتها لجحيم بفعل النوبات التي كان تباغثه بين الفينة و الأخرى مما كان يعرضه للخطر خاصة أنه معروف بتشبعه بقيم الإسلام السمحة و مواظبته على أداء فريضة الصلاة جماعة بمسجد الحي.

رغبة يونس في تأدية واجباته الدينية بالمسجد كانت ترهق عائلته كثيرا حيث كان يسقط مغميا عليه غير ما مرة في الشارع و المسجد ، لدرجة أن جسده المنهك و النحيف يحمل الكثير من العلامات التي يتذكر القليل منها بحكم تعددها و منها فقدانه لبعض من أسنانه بسبب سقوطه أمام مرحاض المسجد.

“الراميد ما دار معايا والو و الدواء عندي غالي و عاطيني رونديفو فيه ستة أشهر” ، بهاته الكلمات علق عبد اللطيف بوستة والد يونس، هذا الشيخ الذي بلغ من الكبر عتيا بعدما دخل عقده الثامن و هو من يتحمل أعباء التكفل ماديا و معنويا بيونس رغم ضيق الحيلة و قصر ذات اليد.

أما يونس ، فبكلمات حزينة غلبت عليها الدموع، يناشد مسؤولي وزارة الصحة و المحسنين للنظر في حالته، حيث قال: “عندي دبا 36 عام، حتى أن باغي نتزوج و ندير أسرة و وليدات، الدوا غالي و حنا ناس دراوش، وخا مريض كنمشي نعاون ناس و نتسخر ليهم باش نجمع خمسة دراهم من عند الواحد نعاون بيها في شراء الدواء لأن الصيدلية مكتعرفش شي حاجة سميتها الراميد”.

فهل يرأف حال أحد محسني الوطن لحالة يونس لإعانته على شراء الدواء الذي يكلف أسرته شهريا مبلغ 1000 درهم؟ و هل ستتدخل وزارة أنس الدكالي لإعادة النطر في الموعد الطبي لهذا الشاب الذي يوقن أن قدره المحتوم يقترب يوما بعد آخر في وطن يصعب على الفقراء و المساكين مجرد الحلم بأن ينعموا بصحة غير عليلة و مستشفيات تحترم إنسانيتهم بعيدا عن أي شروط مسبقة؟

إليكم الفيديو و لمن اراد مساعدة أسرة يونس بوستة او الاتصال لمؤازرته و لو معنويا في محنته، فهذا رقم هاتف والده عبد اللطيف بوستة 0767244428

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