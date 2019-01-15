العيون : انطلاق فعاليات ملتقى الطالب في دورته الثانية عشر‎

إنطلقت صباح اليوم الثلاثاء 15 يناير 2019 ،بقصر المؤتمرات بمدينة العيون فعاليات الدورة الثانية عشر لملتقى الطالب ، والتي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس.

الملتقى الذي تشرف عليه مجموعة الطالب المغربي ، يستهدف الحدث تلاميذ البكالوريا والطلبة المقبلين على إختيارات مصيرية تهم دراستهم ومسارهم المهني حيث يقدم للزوار معلومات حول الشعب والمسالك التي توفرها مؤ سسات التعليم العالي والتكوين المهني على الصعيد الوطني.

إفتتاح الدورة ترأسه السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء بوشعاب يحضيه وبحضور السادة مولود عوات رئيس المجلس الإقليمي للعيون والسيد الإدريسي لسياد نائب رئيس المجلس البلدي و السيد حسن ابو الذهب والي الأمن بالجهة.

الموعد هو أيضا فرصة بالنسبة لشباب جهة العيون الساقية الحمراء من أجل الإستشارة مع مهنين وخبراء فبما يخص التوجيه الذي يواكب طموحاتهم ويتماشى مع قدراتهم .

الدورة الثانية عشر عرفت توقيع إتفاقية شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء ومجموعة الطالب المغربي والتي أشرف عليها من الجانب الأول السيد مبارك الحنصالي مدير الأكاديمية، و عن الجانب الثاني السيد محسن برادة، الرئيس المدير العام للمجموعة.

وتأتي هذه الشراكة في إطار الجهود الرامية الى تطوير منظونة الاعلام و المساعدة على التوجيه و ضرورة انفتاحها على الافاق المهنية كما دعا الى ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب 20 غشت 2018.

يذكر أن ملتقى الطالب بالعيون سيستمر لغاية يوم الأربعاء 16 يناير 2019 ، ليحط بعدها الرحال بمدينة الداخلة .

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