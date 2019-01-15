جمعية “أغير ن ؤكادير” تحيي حفل السنة الأمازيغية وتكرم فاعلين أمازيغ‎

أحمد وزروتي: هبة بريس

تنظم جمعية أغير ن ؤكادير وجمعية المسيرة لمهنيي الصيد الساحلي بالجنوب ينظمان حفل السنة الأمازيغية الجديدة 2969 والذكرى 75 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب وجماعة أورير في إطار مساعيهما الرامية للتعريف بالموروث الثقافي المحلي وإبراز تجدر وعراقة عاداته الأمازيغية الأصيلة وكذا المساهمة في توثيق ذاكرة الصيد البحري من خلال تكريم رجال هذا القطاع ورد الاعتبار لهم.

وقد برمجت الجمعيتان المنظمتان لهذه التظاهرة الثقافية والعلمية المقررة يومي 18 و 19 يناير 2019، مجموعة من الأنشطة المتنوعة تتقدمهم ندوة علمية في موضوع “أي دور لقطاع الصيد البحري في تحرير الأقاليم الجنوبية المغربية” بحضور السيد مصطفى الكثيري المندوب السامي للمندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير ، والسيد لعربي لمهيدي رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب ومن تأطير ثلة من الأساتذة والباحتين سيتناولون مجموعة من المحاور تروم في إبراز دور قطاع الصيد البحري في التحرير والمقاومة لطرد المستعمر الاسباني وأيضا لإبراز دوره في التنمية الاقتصادية الشاملة بالصحراء المغربية.

وجدير بالذكر أن الندوة العلمية هي بداية أولى لبحث ميداني شامل لجمع وتوثيق بحوث وشهادات عن الفعاليات والشخصيات التي ساهمت في إطار عملها بالبحر في النضال من اجل نصرة الوطن وفي الدفاع عن وحدثه لإغناء الخزانة المغربية أمام الشح المعرفي والعلمي في المجال، تحت إشراف الدكتور استيتو رئيس شعبة التاريخ والحضارة بكلية الآدب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر باكادير، وذلك يوم 18 يناير 2019 بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير بداية من الساعة الرابعة زوالا.

جمعية إغير ن ؤكادير مزجت في احتفالها بالسنة الامازيغية الجديدة مع شركائها بين ما هو علمي وما هو فني تنشيطي من خلال تخصيص اليوم الثاني من برنامجها لتنظيم احتفال ثقافي فني متنوع بمشاركة مجموعة إسمكان أفتاس وعواد حاحا… بمخيم إيموران الدولي موجه للسياح الأجانب المقيمين بالمخيم وكذا الوافدين عن المنطقة في هذه الفترة ، وخلاله سيتم تقديم مجموعة من الأكلات الامازيغية المشهورة للزوار والسياح كما سينظم بالمناسبة معرض للمنتجات المحلية تشارك فيه التعاونيات المحلية وستكون فرصة للتسويق والتعريف بما تزخر به المنطقة من مقومات ومنتجات طبيعية.

وخلال الأمسية الختامية ليوم 19 يناير 2019، سيتم تنظيم حفل عشاء على شرف ضيوف الجمعيتان بمناسبة إحياء الذكرى 75 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال وحفل السنة الامازيغية 2969الجديدة وخلالها سيتم تكريم مجموعة من رجالات قطاع الصيد البحري واللذين بصموا بصمات من ذهب في القطاع وقدموا تضحيات جسيمة في سبيل الوطن منهم الحاج عبدالله أعمارة، إلى جانب تكريم شخصيات وفعاليات في مجالات مختلفة قدمت خدمات جليلة كل في مجال اختصاصه يتقدمهم الدكتور أحمد بالقاضي عميد كلية العلوم الإنسانية بجامعة إبن زهر والاعلامية لطيفة إيكري والدكتور محمد بوتباوشت…،عربون الوفاء والاعتراف

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0