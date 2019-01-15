توقيف مدرب كرة القدم اغتصب قاصر بمراكش‎

ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت عناصر الدائرة السادسة بحي سيدي يوسف يوم امس الاثنين، من توقيف شخص يشرف على تدريب الاطفال بالركب الرياضي لنفس الحي، بسبب ارتكابه جريمة اغتصاب قاصر.

وكشفت مصادر موثوقة لهبة بريس، ان الموقوف إستغل عمله كمشرف على تدريب الطفل الصغير الضحية إلى جانب عدد من الأطفال، ليتمكن من إستدراجه لهتك عرضه وتفريغ نزواته الجنسية الشاذة عليه داخل الملعب، مما جعل الطفل يخبر والده بالواقعة لحظة عودته.

واضافت نفس المصادر، ان أب الطفل تقدم بشكاية لعناصر الامن بالدائرة السادسة، حيث أدلى بشهادة طبية تثبت تعرض إبنه لإعتداء جنسي من طرف المدرب ليتم توقيفه و إحالته على مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش لمواصلة البحث بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف التي أمرت بتعميق البحث مع المشتبه فيه.

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